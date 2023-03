Wie kann die Pflege in Zukunft gesichert werden?

Gesundheitsminister Klaus Holetschek besucht die Elisabethenstiftung in Lauingen.

Die Suche nach einem Pflegeplatz gestaltet sich für viele zunehmend schwierig. Auf immer weniger Pflegepersonal kommen immer mehr pflegebedürftige Menschen. Wenn man die demografische Entwicklung betrachtet, wird sich die Situation wohl in den kommenden Jahren eher weiter zuspitzen als entspannen. Viele Altenheime und Seniorenwohnheime sind überlastet, in manchen Einrichtungen können nicht mehr alle Betten belegt werden, weil das Personal zur Betreuung fehlt. Die Situation ist im Elisabethenstift in Lauingen glücklicherweise noch nicht eingetreten, wie Jörg Fröhlich, Vorstandsvorsitzender, sagt, als er den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Landrat Markus Müller, Bezirksrat Johann Popp und Kreisrat Manuel Knoll in seiner Einrichtung begrüßt.

Auf Initiative des Bezirksvorsitzenden der Jungen Union Knoll kam der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek nach Lauingen, um dort mit der Leitung der Einrichtung, aber auch mit den Beschäftigten und vor allem den Auszubildenden ins Gespräch zu kommen. Das teilt Knoll in einer Pressemitteilung mit. „Die Sicherstellung von genügend Pflegeplätzen wird uns in den kommenden Jahren vor noch größere Herausforderungen stellen. Eine Entspannung der Situation gelingt uns nur, wenn wir die bisherigen Rahmenbedingungen für Pflegekräfte optimieren“, so Knoll.

Holetschek: "Arbeitsbedingungen entscheidend für Attraktivität von Pflegeberufen"

Im Austausch mit den Beschäftigten des Elisabethenstifts bekräftigte Holetschek: „Entscheidend für die Attraktivität der Pflegeberufe sind vor allem die Arbeitsbedingungen. Dazu zählen eine angemessene Bezahlung, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, verlässliche Dienstpläne und die Möglichkeit von Weiterbildungen. Auch Kommunen können durch Kinderbetreuungsangebote und bezahlbaren Wohnraum wichtige Anreize setzen.“ Mit der Aussage dürfte der Minister bei Pflegedienstleister Walter Manz offene Türen eingerannt haben, der zuvor den Appell an alle politisch Verantwortliche gerichtet hatte, Maßnahmen zu ergreifen, um dem für die meisten Pfleger „erfüllenden und zukunftssicheren Beruf“ ein besseres Image zu ermöglichen. Popp, Vorsitzender der CSU-Fraktion im Bezirkstag, plädierte dafür, dass man bei der Dokumentationspflicht umdenken müsse, damit die Pflegekräfte in ihrem Arbeitsalltag entlastet würden und sich ihrer eigentlichen Aufgabe widmen können.

Landrat Markus Müller, der kraft Amtes Stiftungsratsvorsitzender der Elisabethenstiftung ist, dankte dem Gesundheitsminister für seinen Besuch in der Einrichtung und bat um die notwendige Unterstützung bei der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)