Wie kann sich Lauingen an den Klimawandel anpassen?

Messungen in Lauingen zeigen: Der Klimawandel ist bereits zu spüren. Mit einem möglichen Maßnahmenpaket will sich die Stadt für die Zukunft wappnen.

Der globale Klimawandel macht sich auch in Lauingen bemerkbar: Lag die Jahresmitteltemperatur dort zwischen 1951 und 1960 bei 8 Grad Celsius, kletterte das Thermometer zwischen 2011 und 2020 auf 9,6 Grad. In den vergangenen drei Jahrzehnten bedeutet das einen jährlichen Temperaturanstieg um 0,03 Grad. Im gleichen Zeitraum veränderte sich die Anzahl heißer Tage mit über 30 Grad von 4,3 Tagen jährlich auf 14,6 Tage jährlich. Diese Zahlen, auf Basis des Deutschen Wetterdienstes und des Climate Service Center Germany (GERICS), stellte Stadtplaner Carl Schmidt-Rohr von "GreenAdapt" im Albertus-Magnus-Saal kürzlich vor. Rot und damit stark von hohen Temperaturen strapaziert, leuchteten auf der Hitzebelastungskarte vor allem die historische Innenstadt und das nördliche Industriegebiet entlang der Riedhauser Straße und der Hanns-Martin-Schleyer-Straße auf. „Hier ist viel Fläche versiegelt, das schafft Hitzeinseln“, informierte der Stadtplaner.

Um der Hitze beizukommen, entwickelte das Büro "GreenAdapt" für Lauingen einen Hitze-Katalog mit 14 Maßnahmen. Eine wichtige Rolle nimmt die Anpflanzung klimaresistenter Stadtbäume ein, „denn Bäume verschatten und transpirieren, sie bringen Kühleffekte und sollten bei der Umgestaltung der Innenstadt priorisiert werden“, so Planer Carl Schmidt-Rohr. Weitere Vorschläge sind laut einer Pressemitteilung der Stadt unter anderem ein Mehr an Fassadenbegrünungen und Rasenflächen, Rasengittersteine für Parkplätze, die Entsiegelung öffentlicher Flächen, eine flächensparende Verkehrsgestaltung, ein verbesserter Zugang zu öffentlichem Trinkwasser sowie Bildungsangebote zur ökologischen Gartengestaltung und Hitzeschutzkampagnen.

Auch Denkmalschutz spielt bei der Anpassung an den Klimawandel eine Rolle

Der vorgestellte Maßnahmenkatalog kam bei den anwesenden Stadträtinnen und Stadträten sowie der Bürgerschaft gut an. Die Stadträtinnen Martina Lenzer und Ursula Kigele begrüßten die Empfehlungen als Leitfaden zur Orientierung für künftiges Handeln, heißt es in der Pressemitteilung. Auch Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller stimmte zu, diese Vorschläge eng in die künftige Umgestaltung der Herzog-Georg-Straße mit dem Marktplatz als zentralem Treffpunkt einzubinden. „Lauingen soll eine Radlstadt und eine klimafreundliche Stadt werden mit vielen Bäumen und mit viel Grün.“ Allerdings müsse ein final geschnürtes Maßnahmenpaket gegen Hitze auch immer in Einklang stehen mit rechtlich bindenden Vorgaben, wie beispielsweise dem Denkmalschutz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Hydrologe Philipp Wieland stellte als Projektpartner von "GreenAdpat" das Risiko von Sturzfluten wild abfließender Gewässer und Fließgewässer III. Ordnung (GEW III) im Lauinger Stadtgebiet vor. GEW III sind kleine Gewässer und Bäche wie der Deinbach in Frauenriedhausen. „Sturzfluten sind kein Dauerregen mit Überschwemmung, sondern lokal begrenzte Ereignisse mit hohem Niederschlag und einem sehr schnellen Scheitelanstieg“, so der Hydrologe. Da es in den letzten 30 Jahren keine Sturzflut in Lauingen gegeben habe, sei die Sensibilität für extreme Niederschlagsereignisse in der Bevölkerung gesunken. „Allerdings ist Lauingen nicht unmitttelbar von einer Sturzflut betroffen, Probleme wären eher hohe Wasserstände bei Dauerregen, nicht die starke Fließgeschwindigkeit.“

Mehr Moore schaffen Speicherraum für CO2

Das vorgestellte Risikomanagement einer Sturzflut zeigte exemplarisch, dass ein hundertprozentiges Hochwasser in der Faiminger Magnus-Scheller-Straße oder rund um den Deinbach in Frauenriedhausen zur Unpassierbarkeit der Strecken für Rettungsfahrzeuge führen könnte. "GreenAdapt" arbeitete weitere Gefahrenpunkte einer Sturzflut für das Stadtgebiet heraus, verbunden mit einer Schadenspotenzialanalyse samt Risikobewertung von Gebäuden und Flächen. Die Vorschläge des Hydrologen lauten: Platz schaffen für das Wasser, Retentionsflächen in die Infrastruktur integrieren, damit das Wasser versickern könne, statt es abzuleiten. Auch eine langfristige Nutzungsumwidmung der Donauriedflächen hin zu Mooren würde Retentionsflächen bieten und die CO2-Speicherkapazität sowie die Biodiversität erhöhen.

Das Lauinger Klimaanpassungskonzept, in Auftrag gegeben von der Stadt, läuft seit 2021 mit finanzieller staatlicher Förderung. Bereits im frühen Stadium bezog die Stadt Lauingen die Bürgerschaft durch eine Online-Befragung mit ein, heißt es in der Pressemitteilung. Die erfassten Daten flossen in das von "GreenAdapt" vorgestellte Konzept ein, das sowohl öffentliche Flächen als auch private Grundstücke einschloss. Der Bericht mit über 200 Seiten geht nun an den Stadtrat - als Basis zum Beschluss weiterer verbindlicher Maßnahmen gegen Hitze und Sturzregen. (AZ)