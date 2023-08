Lauingen

17:30 Uhr

Wie sich Lauingen in den kommenden Jahren verändern könnte

Nicht nur der Bahnübergang an der Riedhauser Straße soll sich grundlegend verändern. Auch an einigen anderen Stellen in Lauingen hat man viel vor.

Plus Ob Unter- oder Überführung an den Bahngleisen, Parkhaus oder B16-Ausbau. Lauingen hat mit Blick auf den Verkehr einiges vor. Was sich ändern soll.

Von Jonathan Mayer

Wenn alles so umgesetzt wird, dürfte sich Lauingen in einigen Jahren aus Verkehrssicht spürbar verändert haben. In der Herzogstadt ist schon seit geraumer Zeit von einigen Großprojekten die Rede. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Was steht also an? Und wie weit sind die einzelnen Projekte in der Planung?

Den Anfang dieser Liste macht der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs: Dieses Projekt - federführend ist die Deutsche Bahn - befindet sich aktuell in der Planungsphase. Am derzeitigen Eingang zur Unterführung will die DB einen Aufzug bauen, ein zweiter entsteht auf dem Bahnsteig zwischen Gleis 2 und 3. So können Menschen mit körperlichen Einschränkungen aber auch Familien mit Kinderwagen endlich einfacher zu ihren Zügen gelangen. Die Unterführung selbst soll sich ebenfalls verändern. Die Rede ist von einem Durchbruch bis zur anderen Seite der Gleise, wodurch der Bahnhof von beiden Seiten erreichbar wäre. Zu früh sollte man sich aber nicht freuen: Bis der Lauinger Bahnhof barrierefrei ausgebaut ist, dauert es noch bis 2027.

