Lauingen

12:10 Uhr

Wie sich Radtouristen aus der Nähe von Segré an der Segrépromenade erholen

Christine und Claude aus St. Peran in der Bretagne machten Rast auf dem Donau-Radwanderweg in Lauingen. Sie waren am Abend zuvor vom Unwetter in Ulm überrascht worden und trockneten ihre Utensilien ausgerechnet an der Segrépromenade.

Plus Christine und Claude aus Frankreich geraten in ein Unwetter. Tagsdrauf machen sie Pause in Lauingen an einer Stelle, die sie an ihre Heimat erinnert.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Von St. Peran in der Bretagne nach Segré sind es wenig mehr als 100 Kilometer. Wir trafen Christine und Claude aus St. Peran am Freitag an einem sonnigen Plätzchen am Segré-Wegweiser bei der Carlquelle in Lauingen. Hier trockneten die Fahrrad-Touristen aus der Bretagne am Donauufer des Radwanderwegs ihre Utensilien. Denn am Abend zuvor waren sie in Ulm in das schwere Unwetter geraten, dass am Donnerstagabend auch Teile des Landkreises Dillingen heimsuchte. Unter einer Brücke stand dort das Wasser 40 Zentimeter hoch, sodass der Akku des E-Bikes von Christine in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zwei Monate lang sind die beiden mit dem Rad unterwegs

Als sie dann unter einer weiteren Ulmer Brücke Zuflucht suchen wollten, war dieser Platz bereits von Obdachlosen besetzt. Doch die beiden abenteuerlustigen Rentner ließen sich nicht entmutigen. Am Freitagmittag machten sie schon in Lauingen Rast, trockneten alles, was nass geworden war und Claude zauberte auf dem Gaskocher ein deftiges Menü. Das haben die beiden auch dringend nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen