Wie wird die Schwanenstraße in Lauingen nach der Sanierung aussehen?

Das Planungsbüro hat im Stadtrat die Eckpunkte für die Sanierung vorgestellt. Die Straße soll grüner und höher werden.

Bereits jetzt stehen die Bagger in der engen Gasse, die die Herzog-Georg-Straße mit der Schlossstraße verbindet. Die Kinder scheint's zu freuen, denn sie können dort nach Feierabend nun ungestört vom Autoverkehr spielen. Die Straße ist an manchen Stellen schon recht mitgenommen. Derzeit erneuern die Stadtwerke die Wasserleitungen. Doch dabei wird es nicht bleiben. Die Lauinger Schwanenstraße soll schöner werden.

Dass in einer Altstadt nicht alles eben ist, versteht sich von selbst. Aus Sicht der Stadt ist die Schwanenstraße aber dringend sanierungsbedürftig. Man hat deshalb ein Ingenieurbüro beauftragt, einen Plan zu erarbeiten. Dieser wurde kürzlich in der Stadtratssitzung vorgestellt. "Die Straße ist an manchen Stellen bis zu 20 Zentimeter abgesackt", sagte Planer Moritz Ladwig vom Ingenieurbüro Tremel. Im Zuge der Sanierung wolle man möglichst wieder die alte Höhe erreichen, was jedoch nicht überall möglich sei. Schließlich habe man es hier mit einer Altstadtstraße in einer gewachsenen Umgebung zu tun.

Pflastersteine sollen in Schwanenstraße wiederverwendet werden

Vieles soll mit der Sanierung moderner werden, dennoch soll der Altstadtcharme erhalten bleiben. Was bleibt, ist die Pflasterung, wie Planer Josef Tremel erklärte: "Das Material, das verbaut ist, soll wiederverwendet werden." Das diene der Nachhaltigkeit. Die alten Straßenpflaster würden dann aber so verlegt, dass sie ebenmäßiger seien. An den Rändern, als Art Gehweg, werden gesägte Natursteinpflaster verlegt. Zwischen Rand und Straße verläuft eine Entwässerungsrille. Die Fläche vor der ehemaligen Wirtschaft "Zum Pflug" soll auch optisch zu einem Mittelpunkt der Schwanenstraße werden und ohne optisch abgegrenzten Gehweg auskommen. Drei Bäume sollen hier gepflanzt und eine Sitzbank aufgestellt werden. Im weiteren Straßenverlauf soll ein vierter Baum hinzukommen.

Laut Plan soll es aber auch an anderen Stellen noch grüner werden. So sei laut Tremel denkbar, Obstspalierbäume oder eine andere Bepflanzung in kleinen Beeten an den Straßenrändern anzulegen. Das müsse man jedoch mit den Hauseigentümern abklären, so der Planer.

Kommt auch gleich Glasfaser unter die Erde?

Die Ideen des Planungsbüros kamen im Stadtrat gut an. "Sehr gelungen", fand Bernd Schwenk ( SPD) die Entwürfe. "Die Lauinger freuen sich darauf." Dennoch solle man vonseiten der Stadt darauf achten, dass sich künftige Straßensanierungen an dem Erscheinungsbild der Schwanenstraße orientieren. Sonst drohe ein Flickenteppich. Schwenk hat selbst mehrere Häuser in der Altstadt, ist Gründer der Altstadtfreunde, ein Zusammenschluss, der sich dafür einsetzt, die Altstadt attraktiver zu machen. FW-Fraktionsvorsitzender Gerhard Frieß wollte von den Planern wissen, ob die Straße denn nach der Sanierung mit Buggys und Rollatoren leichter befahrbar sei. Das bestätigten die Planer. Markus Kimmerle (CSU) wies darauf hin, dass man bei den Gehweg-Randstreifen nie auf die normalen 1,5 Meter kommen werde. Ursula Kigele (SPD) wollte wissen, ob denn mit der Sanierung auch gleich Glasfaser verlegt werde.

Laut Planer Moritz Ladwig könne man das nicht versprechen, sondern lediglich die Netzbetreiber darauf hinweisen, dass eine Maßnahme geplant sei, bei der die Straße aufgerissen werde. Der Anbieter entscheide dann, ob er Glasfaser verlegen wolle. Wenn er das nicht vorhabe, müsse die Straße eventuell noch einmal geöffnet werden. Möglichst minimieren könne man das, indem man gleich Leerrohre einplane.

Die Sanierung der Schwanenstraße soll direkt nach den Arbeiten an den Wasserleitungen beginnen, also im Frühjahr 2024. Im Jahr 2025 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein. Die Maßnahme kostet insgesamt rund 700.000 Euro. Die Stadt rechnet mit einem Eigenanteil abzüglich der Fördermittel und dem Anteil der Stadtwerke von 320.000 Euro.