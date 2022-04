Lauingen plant den Verkauf der Fläche fürs Tierkrematorium bereits ein

Plus Lauingen plant den Verkauf des Grundstücks für das Tierkrematorium im Haushaltsplan ein – obwohl ein Bürgerentscheid ansteht. Was hat das zu bedeuten?

Es ist ein unscheinbarer Posten, weit hinten im Finanzplan der Stadt Lauingen. Auf Seite 199 geht es um den Verkauf von Grundstücken. 300.000 Euro will die Stadt dieses Jahr damit einnehmen. Das an sich würde wohl kaum für Aufregung sorgen, doch ein kleiner Hinweis darunter sorgt für Verstimmung. "U.a. Rosengarten" heißt es dort. Es geht um das Grundstück, auf dem das Tierkrematorium der Firma Rosengarten gebaut werden soll. Die Stadt plant den Verkauf ein, obwohl der Bürgerentscheid im Mai das ganze Projekt kippen könnte. Wieso?