Wildunfall mit Biber zwischen Lauingen und Weisingen

Zwischen Weisingen und Lauingen hat ein Autofahrer einen bereits toten Biber überrollt. Die Polizei sucht nach Hinweisen, wie er dorthin kam.

Am Freitag gegen 21.45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Pkw-Lenker die Kreisstraße von Weisingen in Richtung Lauingen. Kurz vor der Abzweigung zu einem Kieswerk überrollte er einen toten Biber, der auf der Straße lag. Am Auto des Fahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Polizei Dillingen geht von vorherigem Wildunfall aus

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es bereits im Laufe der Abendstunden zu einem Zusammenstoß zwischen einem anderen, bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und dem Biber kam, wodurch das Tier starb und auf der Fahrbahn liegengelassen wurde. Personen, die Angaben zum ursprünglichen Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Dillingen zu melden. (AZ)

