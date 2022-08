Lauingen

vor 16 Min.

Wo ist der Strand? Wirbel um das neue Donauufer in Lauingen

Im Herbst sollen die Arbeiten am Lauinger Donauufer abgeschlossen sein. Ein Donaustrand wird bis dahin nicht mehr umgesetzt.

Plus Ein offener Zugang zum Wasser, das hatten sich Bürger gewünscht. Die Arbeiten laufen seit einem Jahr. Nun fragen sich Ehrenamtliche: Wo ist eigentlich der Donaustrand?

Von Jonathan Mayer

Noch ist das Lauinger Donauufer eine Baustelle. Zwischen Donaubrücke und Luitpoldhain soll eine Absperrung Spaziergänger und Radfahrerinnen draußen halten. Die Ufermauern stehen weitestgehend, die Donauterrasse ist in Arbeit. Doch schon jetzt wird klar: Das 1,6-Millionen-Euro-Projekt wird am Ende nicht so aussehen, wie es sich viele vorgestellt haben.

