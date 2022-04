Lauingen

Wird auf dieser Baustelle bei Lauingen gar nicht gebaut?

Plus Die Straße zwischen Lauingen und Veitriedhausen ist seit Monaten gesperrt. Die Bauarbeiten scheinen zuletzt nicht wirklich voranzukommen. Wieso?

Von Jonathan Mayer

Mehr als sechs Monate ist die Staatsstraße zwischen Lauingen und Veitriedhausen bereits gesperrt. Die komplette Fahrbahn wird erneuert und verbreitert, die Kurve kurz vor dem Lauinger Ortsteil abgeflacht. Doch scheinbar geht dort in den vergangenen Wochen nur wenig voran. Die Beobachtung hat unter anderem ein Leser aus Frauenriedhausen gemacht, der sich an unsere Redaktion gewandt hat. Er beklagt ein "Rumtrödeln" auf der Baustelle. Für die Landwirte, die über den Radweg entlang der Straße zu ihren Feldern fahren müssen, was gerade bei Begegnungsverkehr zur Schwierigkeit wird, sei die Situation nicht gerade gut. Wieso geht also so wenig voran? Und hätte die Straße nicht schneller erneuert werden können?

