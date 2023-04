Wirtschaftsforum bei SDF: "Wir sind einen ganzen Tick schneller als Amazon"

Wenn selbstfahrende Traktoren genau in der Spur bleiben – ein Wirtschaftsforum bei Same Deutz-Fahr in Lauingen dreht sich um die "Digitalisierung in der Landwirtschaft".

Im Kino der Deutz-Fahr-Arena wagt Matthias Augenstein einen bemerkenswerten Vergleich. "Wir sind wie Amazon, nur einen ganzen Tick schneller", betont der Geschäftsführer von SDF in Lauingen bei einem Wirtschaftsforum unter dem Motto "Digitalisierung der Landwirtschaft“. Was er damit meint? In Lauingen und damit in seiner Verantwortung liegt die zentrale Ersatzteilversorgung für die gesamte SDF-Gruppe. Bis 16 Uhr bestellte Ersatzteile, so Augenstein nicht ohne Stolz "sind am nächsten Morgen um neun Uhr beim Händler". Und deshalb scheut der SDF-Chef nicht den Vergleich mit dem amerikanischen Online-Giganten und Vorreiter der Digitalisierung. Denn ohne ausgefeilte und digitalisierte Prozesse geht es in der Agrar-Industrie nicht mehr.

Im SDF-Traktorenwerk in Lauingen steht Digitalisierung im gesamten Wertschöpfungsprozess im Mittelpunkt, von der Administration über die Produktion, wo Roboter dabei helfen, Traktoren zu bauen, die fahrenden Computern gleichen, bis zu Dienstleistungen etwa dem Versand von Ersatzteilen. Wie erfolgreich das sein kann, verrät Augenstein mit der neuesten Umsatzzahl. So habe der Same-Konzern im Jahr 2022 gut 1,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht, 300 Millionen Euro mehr als 2021.

Corona sorgte in der Wirtschaft für einen "Wahnsinns-Sprung"

Mangelnde Fachkräfte, eine wachsende Bevölkerung und zunehmender Flächenfraß erfordern eine intensivere Landwirtschaft aber auch eine weitere Digitalisierung der gesamten Wirtschaft. Darauf machte Gastrednerin Christine Völzow von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) in ihrer Einordnung aufmerksam. Ausgerechnet durch Corona habe die Digitalisierung der Wirtschaft in Bayern einen "Wahnsinns-Sprung" erlebt, betont sie mit Verweis auf Prozesse wie Home-Office, Videokonferenzen oder Service Portale. Dies habe die Basis-Digitalisierung beschleunigt. Allerdings habe man in der bayerischen Wirtschaft bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz, Virtual Reality oder Big Data noch Nachholbedarf. Das liege aber auch in der "Sorge über unautorisierte Zugriffe" oder fehlende Glasfaserverbindungen. Denn "je größer das Unternehmen, desto mehr Bandbreite braucht es".

Doch Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, digitale Karten – das alles gehört längst zu einer Präzisionslandwirtschaft, die vor allem eines können soll: Mehr Ertrag bringen und dabei weniger Wasser, Düngemittel, Pestizide, Kraftstoff verbrauchen. Vor allem: weniger Emissionen produzieren. Denn die Landwirtschaft stößt jedes Jahr 19,9 Milliarden Tonnen CO₂ aus. Unabdingbare Voraussetzungen für eine weitere Digitalisierung seien deshalb schnelles Internet, hohe Mobilfunkabdeckung und Glasfaser gerade auch im ländlichen Raum, betonte VBW-Expertin Völzow.

Auf dem Land, auf den Äckern und Feldern sind indes längst selbstfahrende Traktoren unterwegs, die über Satellit Signale erhalten und auf den Zentimeter genau in der Spur bleiben und Emissionen sparen. Bei der Aussaat sorgen Hightech-Maschinen für variable Dosierung bei Dünge- und Pflanzenschutzmitteln und Mähdrescher für automatische Ertragskartierungen, wie Tim Dietz, SDF-Produktmanager "smart farming solutions", erläuterte. Alle kommunizieren digital mit- und untereinander und legen die erzeugten Daten in der Digitalwolke (cloud) zum Abruf bereit. Auf Knopfdruck und mit einem Blick auf Tablett oder den Monitor im Traktor weiß der Landwirt dann, wo er nachbessern muss.

JU-Kreisrat Manuell Knoll lud zum Wirtschaftsforum ein

Zu dem Wirtschaftsforum bei SDF hatte JU-Kreisrat und CSU-Landtagskandidat Manuel Knoll eingeladen. Unter den zahlreichen Gästen waren unter anderem Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller und Schwenningens BM Johannes Ebermayer. In der abschließenden Diskussion ging es auch darum, ob sich Digitalisierung bei den klein-strukturierten Betrieben in der Region überhaupt lohne. (AZ)