Im Egautal entstehen zwei neue Fahrradwege

Plus Zwischen Lauingen, Zöschlingsweiler und Mödingen soll ein neuer Radweg entstehen. Auch von Mödingen nach Ziertheim gibt es wohl bald eine Verbindung.

Im Egautal sollen zwei neue Radwege entstehen. Der eine führt von Lauingen nach Zöschlingsweiler und anschließend weiter nach Mödingen. Der andere führt von Mödingen nach Ziertheim. Im Kreisentwicklungsausschuss ging es kürzlich um den aktuellen Stand der beiden Projekte.

Den Antrag für den Radweg nach Lauingen hatte die Wittislinger CSU im Juli im Gemeinderat eingebracht, nun hat der Ausschuss darüber beraten. Ersten Plänen zufolge soll der Radweg von Zöschlingsweiler kommend zunächst entlang der Kreisstraße Richtung Lauingen verlaufen und dann auf vorhandenen Feldwegen weiterführen. Länge: 2,2 Kilometer. Zudem ist der Lückenschluss nach Mödingen auf einer Länge von 1,5 Kilometern geplant. Auch hier soll die Strecke über bestehende Feldwege verlaufen. Die Planung wird über den Landkreis abgewickelt, der Markt Wittislingen muss allerdings 40 Prozent der Planungskosten (77.000 Euro) übernehmen. Aktuell rechnet man in der Tiefbauverwaltung des Landkreises mit Gesamtkosten für den Bau in Höhe von etwa 1,6 Millionen Euro.