Woche der Wärmepumpe im Kreis Dillingen: Infoveranstaltung in Lauingen

Die Wärmepumpe hat sich in vielen Fällen als äußerst effizientes und gleichzeitig klimafreundliches Heizsystem bewährt – auch in Bestandsgebäuden beim Wechsel von Öl und Gas auf erneuerbare Energien. Und doch gibt es nach wie vor jede Menge Informationsbedarf. Unter dem Motto „Energiewende für jedermann“ bietet daher der Landkreis Dillingen in Zusammenarbeit mit dem Energie- und Umweltzentrum Allgäu (EZA!) am Mittwoch, 6. November, in der Berufsschule Lauingen einen Infoabend für interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Bei der Veranstaltung, die im Rahmen der bundesweiten Woche der Wärmepumpe stattfindet, erfahren Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer alles Wissenswerte zur Wärmepumpe, deren Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten. Expertinnen und Experten des EZA, aber auch aus der Region, beantworten zudem sämtliche Fragen zum Einbau und den Fördermöglichkeiten. Außerdem berichten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer mit Wärmepumpen über ihre Erfahrungen und Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen und Produkte.

Infoabend zu Wärmepumpen in Lauingen mit EZA-Experten

„Die Wärmepumpe wird für sehr viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer das am besten geeignete und wirtschaftlichste Heizsystem sein“, betont EZA-Geschäftsführer Martin Sambale in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Das habe eine aktuelle EZA-Studie klar gezeigt. „Wer jetzt von Öl oder Gas auf eine Wärmepumpe umsteigt, profitiert zudem von äußerst attraktiven Förderkonditionen“, fügt Sambale hinzu.

Auch Landrat Markus Müller freut sich über die Möglichkeit, dass im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche eine Informationsveranstaltung im Landkreis Dillingen angeboten werden kann. „Ich bin überzeugt, dass die Energiewende nur dann gelingen kann, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger auf dem gemeinsamen Weg mitnehmen und damit auch die Chancen aufzeigen, welche der Transformationsprozess sowie der effiziente Einsatz von neuen Technologien mit sich bringt“, so Landrat Müller. (AZ)

Weitere Infos und das Programm zum Wärmepumpen-Infoabend in Lauingen sind unter www.eza-allgaeu.de/woche-der-waermepumpe zu finden.