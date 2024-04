Lauingen

vor 33 Min.

Wochenmarkt in Lauingen: "Das krieg' ich so im Supermarkt nicht"

Plus Seit Jahrzehnten gehört der Wochenmarkt in Lauingen zum Stadtbild dazu. Auch wenn es früher mehr Stände gab, halten ihm einige Kunden die Treue.

Von Anna Lena Mayer

Für Sonja Lehle gehört er dazu. Seit 40 Jahren lebt sie in Lauingen und seit vielen Jahren ist sie regelmäßig am Samstagvormittag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus anzutreffen. Denn dort findet immer samstags der Wochenmarkt statt. "Ich liebe es auf den Markt zu gehen", schwärmt sie und erinnert sich noch gut an die Zeiten, als noch viele Fieranten ihre regionalen Produkte angeboten haben. Die Verkleinerung sei nach und nach passiert. "Es ist ganz schwer, einen Nachfolger zu finden", erklärt die Lauinger Verwaltungsmitarbeiterin.

Sie ist nicht nur privat gerne auf dem Markt und deckt sich mit frischen Lebensmitteln aus der näheren Umgebung ein. Sie kümmert sich auch in ihrer Funktion im Rathaus um den Wochenmarkt. Immer wieder versuche sie, neue Anbieter zu finden. Das sei kein leichtes Unterfangen. Auch, weil der Aufwand für die Fieranten nicht ganz ohne ist. Sonja Lehle formuliert es so: "Wenn die Kundinnen und Kunden zu den Einzelhändlern in den Laden kommen können, ist es einfacher." Trotzdem: Das Einkaufserlebnis auf einem Wochenmarkt, auch in Lauingen, sei etwas Besonderes.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen