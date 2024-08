Zehnjähriger Junge kommt nach Unfall in Lauingen ins Krankenhaus

Im Kreuzungsbereich der Dillinger Straße/Waihengeyerstraße in Lauingen ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Der zehnjährige Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Gegen 12:30 Uhr radelte der Bub mit seinem Fahrrad auf dem südlichen Fuß-/Radweg der Dillinger Straße und wollte die Kreuzung über den gekennzeichneten Bereich in Richtung der Werner-von-Siemens-Straße überqueren. Die Ampelanlage der Kreuzung war zu diesem Zeitpunkt nicht im Betrieb, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Als der Zehnjährige in den Kreuzungsbereich fuhr, missachtete er dabei die Vorfahrt eines aus Richtung Dillingen herannahenden Pkw. Zwar bremste der 52-jährige Fahrer noch ab, jedoch kam es trotzdem zu einem Zusammenstoß, bei dem der Junge vom Fahrrad fiel und sich leichte Verletzungen zuzog.

Er wurde zur vorsorglichen Abklärung ins Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 900 Euro. Gegen den 52-jährigen Pkw-Fahrer wird wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung und des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Der Junge verstieß ebenfalls gegen die Straßenverkehrsordnung, eine Ahnung kann aber aufgrund seiner Strafunmündigkeit nicht erfolgen, so die Polizei. (AZ)