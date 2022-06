Zeuge stoppt Flucht eines alkoholisierten Autofahrers in Lauingen

Der Mann verursacht betrunken mehrere Unfälle und haut dann ab. Nur weil ein mutiger Zeuge eingreift, kann die Dillinger Polizei ihn festnehmen.

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie der Fahrer eines Skodas mit polnischen Kennzeichen offenbar deutlich alkoholisiert an einer Tankstelle an der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen fuhr und dort weiteren Alkohol kaufte. Im Anschluss fuhr der Fahrer vom Tankstellengelände, obwohl er vom Zeugen auf seine Alkoholisierung aufmerksam gemacht wurde.

Er verursachte mehrere Unfälle in Lauingen

Der Skoda-Fahrer fuhr anschließend mit erheblichen Ausfallerscheinungen über den Kreisverkehr in Richtung B16, wobei er beinahe mehrere Unfälle verursachte. Schließlich rollte er rückwärts auf den Pkw des Zeugen, der diesen verfolgte und den Standort per Telefon an die Polizei mitteilte.

Mann hat keinen festen Wohnsitz im Kreis Dillingen

Trotz des Aufpralls flüchtete der Fahrer in Richtung Schabringen, wobei er die Geschwindigkeit stark überschritt. Nachdem der Flüchtige auf ein Feld abbog, fuhr er sich dort fest und konnte vom nachfolgen Zeugen mit seinem Pkw blockiert werden. Durch das Engagement des Zeugen konnte die hinzugerufene Streifenbesatzung den 26-jährigen Pkw-Fahrer noch am Auto vorläufig in Gewahrsam nehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille, steht es im Polizeibericht.

Er wurde im Anschluss auf die Polizeiinspektion Dillingen gebracht und musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügte, musste er zudem eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. (pol)

