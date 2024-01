Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Autowerkstatt ein

Unbekannte sind in Lauingen in eine Autowerkstatt eingebrochen. Beute machen sie keine, Sachschaden entsteht trotzdem. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht auf Donnerstag in eine Autowerkstatt in der Aislinger Straße in Lauingen einzubrechen. Die Unbekannten verschafften sich laut Polizei zunächst gewaltsam Zugang in die Autowerkstatt. Daraufhin machten sich die Einbrecher ohne Beute wieder aus dem Staub und hinterließen stattdessen einen Sachschaden von ungefähr 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. (AZ)