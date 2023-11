Junger Mann wird bei Unfall bei Lauingen leicht verletzt

Ein 25-Jähriger ohne gültigen Führerschein kommt am Sonntagabend zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler von der Straße ab. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem Unfall auf der Kreisstraße zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler musste am Sonntagabend ein junger Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei befuhr der 25-Jährige gegen 20.30 Uhr die Straße in Richtung Norden. Zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, zerstörte dabei ein Verkehrszeichen und landete mit seinem Fahrzeug im Straßengraben.

Das Auto erlitt dabei einen Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei mit circa 4000 Euro angegeben. Der 25-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Dillingen.

Unfall zwischen Lauingen und Zöschlingsweiler: Fahrer hatte keinen gültigen Führerschein

Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten feststellen, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem war das am Fahrzeug angebrachte Kurzzeitkennzeichen abgelaufen und der Pkw demnach nicht zugelassen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sowie nach dem Pflichtversicherungsgesetz wegen fehlenden Versicherungsschutzes. (AZ)