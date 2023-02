Lauingen

Zum 200-jährigen Jubiläum soll der Lauinger Königsgarten schöner sein

Dass sich im Königsgarten in Lauingen etwas ändern soll, darüber sind sich alle einig. Jetzt geht es an die Umgestaltung.

Plus Der kleine Park am "Blumenstöckle" soll eine Schönheitskur bekommen. Bei Gestaltung und Umsetzung können sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen.

Für Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) steht der Termin eigentlich schon fest: Wenn es nach ihr und vielen anderen Beteiligten geht, soll der Königsgarten am Rande der Altstadt in Richtung Dillingen im kommenden Jahr in neuem Glanz strahlen - pünktlich zum 200-jährigen Jubiläum. Kürzlich hatte der Stadtrat bereits beschlossen, dass das Projekt über die Städtebauförderung abgewickelt werden soll. Nun ging es darum, wie sich auch Bürgerinnen und Bürger beteiligen können.

