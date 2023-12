Zum 50. Jubiläum gibt es freien Eintritt im Lauinger Kreishallenbad

21.000 Besucher gehen in Lauingen durchschnittlich pro Jahr zum "Öffentlichkeitsbaden". Ab Sonntag kann man dort eine Woche lang kostenfrei schwimmen.

Seit bereits 50 Jahren besteht das Kreishallenbad in Lauingen, das in den Jahren 1972/73 gemeinsam mit der Turnhalle bei der Realschule mit Gesamtkosten in Höhe von 3,55 Millionen D-Mark errichtet wurde. Bei einem Ortstermin haben Landrat Markus Müller und Bürgermeisterin Katja Müller für die Woche vom 17. bis 23. Dezember anlässlich des Jubiläums für alle Badegäste freien Eintritt zugesagt. Damit wollen der Landkreis Dillingen und die Stadt Lauingen die langjährige Treue der Badgeäste honorieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Besitzer von Jahreskarten erhalten anstelle des freien Eintritts beim Besuch der Einrichtung während der „Jubiläumswoche“ vom Bademeister ein Handtuch mit den Logos des Landkreises und der Stadt Lauingen überreicht. Besitzer von Familienjahreskarten erhalten pro Familie zwei Handtücher und Süßigkeiten für die Kinder.

Das erste Exemplar des Handtuchs überreichten Landrat Markus Müller und Bürgermeisterin Katja Müller an Bademeister Josef Bayer und dankten ihm für seinen "jahrzehntelangen engagierten und kompetenten Einsatz, der wesentlich zur Attraktivität des Bades beiträgt". Das Kreishallenbad wird neben dem sogenannten Öffentlichkeitsbaden insbesondere auch von den Bildungseinrichtungen für das Schulschwimmen genutzt. Dazu zählen neben der Realschule in Lauingen die Grund- und Mittelschule sowie das Albertus-Gymnasium Lauingen, die Grund- und Mittelschule in Wittislingen sowie die Berufsschule in Lauingen.

Das Kreishallenbad in Lauingen ist voll ausgelastet

Mit der Belegung des Bades durch Schwimmvereine, Sportgruppen, den Schwimmunterricht der Schulen und das öffentliche Familienbaden ist die Einrichtung in der Regel ganztägig und an den Wochenenden voll ausgelastet. Die Notwendigkeit von Schwimmbädern begründet Landrat Müller nicht nur anhand der aufgezeigten Nutzervielfalt und der Auslastung der Einrichtung, sondern auch anhand gesundheitlicher Aspekte: „Schwimmen hilft Kindern dabei, die motorischen Fähigkeiten und die Haltung zu verbessern, indem es die Arm- und Rückenmuskulatur stärkt und auf diese Weise schon frühzeitig Haltungsschäden vorbeugt“, so Müller. Der Landrat betont zudem, dass neben dem Sportunterricht an den Schulen das Angebot der DLRG und der Wasserwacht zu Schwimmkursen für Kinder sehr wichtig sei.

Lauingens Bürgermeisterin Müller freut sich über hohen Zuspruch

Das Öffentlichkeitsbaden wurde in der Vergangenheit von durchschnittlich bis zu 21.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr in Anspruch genommen. „Die Besucherzahlen verdeutlichen die Beliebtheit der Einrichtung bei der Bevölkerung der Stadt Lauingen und in der Region“, freut sich Bürgermeisterin Katja Müller über den hohen Zuspruch. (AZ)

