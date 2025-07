Zum zweiten Mal fand in Lauingen das Iftar-Fastenessen statt

Wie schon im letzten Jahr wurde auch das zweite Iftar-Essen wieder vom Zweiten Bürgermeister der Stadt Lauingen, Herrn Kaiser, und einigen bekannten Stadträten und weiteren 65 Teilnehmern besucht. Eine große „bunte“ Mischung aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, Kulturen und Glaubensrichtungen, die zum ersten Mal zusammenkamen, sorgte für Erstaunen und Respekt bei denjenigen, die zum ersten Mal an einer solchen Dialogveranstaltung teilnehmen durften. Ibrahim Alic, begleitet von seinen Kollegen, sorgte nach verschiedenen Ansprachen für eine musikalische Darbietung. Anschließend wurden die Mindeltalschulen durch den Schulleiter des Gymnasiums, Herrn Üyrüs, vorgestellt. Der Aktiv-Förderverein ist sowohl Gesellschafter als auch Träger der Mindeltalschulen mit Internat für Gymnasium und Realschule in Jettingen-Scheppach. Es war schön, diesen besonderen Moment miteinander zu teilen und den Geist der Fastenzeit zu spüren. Ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren, und vor allem an die fleißigen Helfer, die diesen Abend möglich gemacht haben. Zusammenkünfte wie diese zeigen, wie wertvoll Solidarität und Zusammengehörigkeit sind. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis