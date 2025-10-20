Zusammenstoß: Autofahrer übersieht zwölfjährigen Radler in Lauingen

Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat in Lauingen beim Abbiegen einen zwölfjährigen Radfahrer angefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Dillinger Straße und Johann-Röhm-Straße. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, der Sachschaden beträgt rund 2200 Euro. Laut Polizei war der Jugendliche auf dem Gehweg in gleicher Richtung wie das Auto unterwegs und ohne Licht gefahren. (AZ)

