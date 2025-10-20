Icon Menü
Lauingen: Zusammenstoß: Autofahrer übersieht zwölfjährigen Radler in Lauingen

Lauingen

Zusammenstoß: Autofahrer übersieht zwölfjährigen Radler in Lauingen

Der Jugendliche war auf dem Gehweg unterwegs, als es zur Kollision kam. Er wurde im Krankenhaus behandelt.
    In Lauingen ist ein Autofahrer mit einem Fahrradfahrer beim Abbiegen zusammengestoßen.
    In Lauingen ist ein Autofahrer mit einem Fahrradfahrer beim Abbiegen zusammengestoßen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein 42 Jahre alter Autofahrer hat in Lauingen beim Abbiegen einen zwölfjährigen Radfahrer angefahren. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr an der Kreuzung Dillinger Straße und Johann-Röhm-Straße. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt, der Sachschaden beträgt rund 2200 Euro. Laut Polizei war der Jugendliche auf dem Gehweg in gleicher Richtung wie das Auto unterwegs und ohne Licht gefahren. (AZ)

