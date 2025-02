Zwei 14-Jährige werden bei Ladendiebstahl in Lauingen erwischt

Zwei 14-jährige Buben haben am Montag in einem Verbrauchermarkt in der Theodor-Heuss-Straße in Lauingen einen Ladendiebstahl begangen. Gegen 12.40 Uhr entwendeten die Jugendlichen laut Bericht der Polizei aus dem Geschäft Waren mit einem einstelligen Wert. Die Beamten übergaben die Buben nach erfolgter Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigten. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden 14-Jährigen. (AZ)

