Zwei Autofahrerinnen bei Unfall in Lauingen verletzt

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Riedhauser Straße und der Hühlenstraße in Lauingen sind am Dienstag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine 60 Jahre alte Autofahrerin gegen 17.15 Uhr mit ihrem Wagen von der Hühlenstraße geradeaus in die Ludwigstraße fahren. Dabei habe sie das Auto einer 80-jährigen Frau übersehen, die auf der vorfahrtsberechtigten Riedhauser Straße in nördlicher Richtung unterwegs war. Im Kreuzungsbereich seien dann beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Beide Fahrerinnen nach Unfall in Lauingen ins Krankenhaus gebracht

Die beiden Fahrerinnen trugen leichte Verletzungen davon und wurden ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 30.000 Euro beziffert. Gegen die 60-jährige Fahrerin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)