Zwei Autos stoßen in Lauingen zusammen, ein Fahrer flüchtet anschließend

Bei dem Unfall in Lauingen kommt es zu einem Sachschaden. Die Polizei Dillingen ermittelt.

Am Sonntag gegen 19.15 Uhr kam es am Kreisverkehr der Staatsstraße 2025, Abfahrt B 16, in Lauingen zu einem Verkehrsunfall, nachdem sich eine 55-jährige Pkw-Fahrerin von Zöschlingsweiler aus kommend bereits im Kreisverkehr befand und plötzlich der Fahrer eines grauen Opel Zafiras mit Dillinger Kennzeichen von Lauingen aus kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Er nahm ihr die Vorfahrt.

Die Frau konnte das Auto-Kennzeichen lesen

Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Geschädigte wollte daraufhin zum nächstgelegenen Parkplatz fahren, um dort mit dem Unfallgegner die Personalien zu tauschen, doch dieser setzte seine Fahrt weiter fort. Über das abgelesene Kennzeichen werden nun weitere Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den Unfallbeteiligten eingeleitet. Am Auto der Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, so die Polizei. (pol)

