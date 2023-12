Zwei Fahrzeuge bei Unfällen in Lauingen beschädigt

Gegen zwei Audis sind Unbekannte gefahren. Und sind verschwunden, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat zwischen Montag- und Dienstagnachmittag einen Audi A 4 in Lauingen beschädigt. Der Wagen war in der Herzog-Georg-Straße abgestellt. Am Audi wurde das Fahrzeugheck beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 4000 Euro. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag zwischen 9.45 und 9.55 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dillinger Straße in Lauingen. Ein bisher Unbekannter war mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange eines geparkten schwarzen Audi A 4 gefahren und verursachte einen Schaden von ungefähr 1500 Euro.

Polizei bittet nach Unfallfluchten um Hinweise aus der Bevölkerung

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne seine gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei hat in beiden Fällen Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen Unbekannt eingeleitet. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

Lesen Sie dazu auch