Zwei Lauingerinnen spenden für krebskranke Kinder

5000 Euro für krebskranke Kinder haben Marlis Galle und Gabriele Ortner an Thomas Kleist, Geschäftsführer des Vereins Lichtblicke, übergeben. Seit vielen Jahren unterstützen die beiden Lauingerinnen die Elterninitiative krebskranker Kinder in Augsburg, indem sie Selbstgebasteltes mit fleißigen Helferinnen und Helfern verkaufen. Der Dank geht auch an alle Sachspender. Der dadurch erzielte Erlös kommt den krebskranken Kindern und deren Familien zu 100 Prozent zugute. Im Bild Gabriele Ortner (links) und Marlis Galle zusammen mit Thomas Kleist bei der Spendenübergabe im Mildred-Scheel-Haus in Augsburg.

