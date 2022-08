Zwei Männer klauen Verkehrsschild in Lauingen - Polizei erwischt sie

Zwei Männer reißen ein Schild in der Lauinger Straße weg, doch die Beamten schnappen sie kurz darauf.

Zwei junge Männer haben in der Sonntagnacht ein Verkehrszeichen in Lauingen gestohlen, aber kamen damit nicht weit. Gegen zwei Uhr waren die zwei dem Polizeibericht zufolge in Begleitung von Frauen unterwegs und rissen das Schild in der Lauinger Straße aus der Verankerung. Kurz darauf wurden sie von Beamten erwischten. Sie müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (AZ)