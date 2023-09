Zwei Radfahrer stoßen in Lauingen zusammen

In Lauingen sind zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Eine Frau verletzt sich dabei.

In der Herzog-Georg-Straße, Ecke Geiselinastraße, ist es am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern gekommen. Eine 79-jährige Radfahrerin befuhr die Herzog-Georg-Straße in Fahrtrichtung Dillingen. Ein aus der Geiselinastraße kommender 16-jährige Radfahrer übersah sie - es kam zum Kontakt der beiden Fahrradfahrer, wobei die Dame stürzte und sich leicht verletzte. Sie kam zur Behandlung ins Krankenhaus Dillingen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (AZ)