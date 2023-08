Zwei Unbekannte machen große Beute

Eine größere Menge an Spirituosen haben Unbekannte aus einem Lauinger Supermarkt gestohlen.

Zwei bis dato unbekannte Täter erwiesen sich in einen Supermarkt in Lauingen als Diebe. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie in dem Geschäft in der Dillinger Straße eine größere Menge an Spirituosen.

Es entstand ein Beuteschaden von 1800 Euro

Den Beuteschaden beziffert die Polizei mit knapp 1800 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Samstagnachmittag. (AZ)