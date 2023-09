Zwei Unfallfluchten in Lauingen beschäftigen die Polizei

An zwei Autos sind von bisher Unbekannten Schäden angerichtet worden. Beides Mal sind die Täter nach den Unfällen in Lauingen geflüchtet.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr am 8. September zwischen 6.30 und 15 Uhr gegen einen schwarzen BMW 116d, der in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen geparkt war und beschädigte diesen an der Fahrzeugfront. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am BMW hinterließ er einen Schaden von rund 2.000 Euro.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Ein weiterer Fall von Unfallflucht ereignete sich am Montag zwischen 14 und 15 Uhr in der Schulstraße in Lauingen. Dort wurde ein schwarzer Mazda 3 angefahren und an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Auch hier beging der bisher unbekannte Unfallverursacher Fahrerflucht. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)