Lauinger Albertus-Gymnasium sorgt für Abend der großen Emotionen im Dillinger Stadtsaal

Zu einer Serenade lud jetzt die Fachschaft Musik des Albertus-Gymnasiums Lauingen in den Dillinger Stadtsaal ein. Vor ausverkauftem Haus präsentierten zahlreiche Chöre und Ensembles ihre seit Monaten erarbeiteten Stücke. Für den scheidenden Musiklehrer Klaus Nürnberger gab es Überraschungen.

„Wir erleben heute musische Bildung vom Feinsten“, versprach der künftige AGL-Direktor Joachim Weishaupt in seiner Begrüßung. Als Leitthemen des Abends benannte er „Liebe“ und „Abschied“. Damit deutete er indirekt schon an, dass es emotional werden würde. Pia Schneider und Johannes Reichart führten souverän und charmant durch das kurzweilige Programm. Nach dem „Amazing Grace“ des Blechbläserensembles unter der Leitung von Ingrid Menzel präsentierten sich die „Alberteenies“. Die 29 Mädchen und drei Buben demonstrierten mit ihrer Dirigentin Barbara Flierl auf eindrucksvolle Weise, welche Freude das Singen im Kinderchor macht. Begleitet von Birgit Nerdinger am Piano verdienten sich die Jüngsten mit fetzigen englischsprachigen Titeln wie „I‘ m a Believer“ ihre ersten musikalischen Sporen.

Die „Alberteenies" mit ihrer Dirigentin Barbara Flierl demonstrierten auf eindrucksvolle Weise, welche Freude das Singen im Kinderchor macht. Foto: René Brugger

Verena Dopfer trat mit ihrem Mittelstufenchor auf. Dieser sang zwei Titel, darunter „Don’t stop me now“ der Popband Queen. Stimmsicher und fokussiert trugen die 22 Sängerinnen und ein Sänger die beliebten Titel vor. Die Konzertmitte gestaltete der langjährige Musiklehrer und Fachschaftsleiter Klaus Nürnberger mit seinen Chören. Das Vokalensemble, bestehend aus etwa 30 Schülerinnen und Schülern der 12. Jahrgangsstufe, überzeugte mit seiner Interpretation von „Thank you for the Music“ der Band Abba. Die kräftigen, sonoren Stimmen, gepaart mit Emotion und Präzision, gewannen die Herzen des Publikums schnell für sich.

Überraschung für den Chorleiter

Chorsänger Erik Hansen (Q12) überraschte Nürnberger mit einem Stück, das der Chor ohne Wissen des Dirigenten zu dessen Abschied einstudiert hatte. „Wir waren verwundert, als wir erfuhren, dass Sie uns verlassen“, so Hansen. Er dirigierte den auf Nürnberger und dessen Chöre umgedichteten Titel „So soll es sein, so kann es bleiben“. Die emotionale Darbietung forderte erste Tränen und das Publikum bestätigte Nürnbergers besungenes Wirken mit frenetischem Applaus. Dieser dirigierte im Anschluss den Großen Chor „Al Cantus“, der einen Querschnitt seines Könnens präsentierte: Die Bandbreite reichte von „Ännchen von Tharau“, a cappella von warmen Tenören und sonoren Bässen interpretiert, über Waldemar Ahléns schwedischen „Sommarpsalm“ bis hin zum fetzigen „Sing, Sing, Sing!“, welches auf das Publikum übersprang und zum Mitklatschen animierte.

Mit Nürnberger verlässt eine Institution die Bühne

Dass mit Nürnbergers Ausscheiden aus dem Albertus-Gymnasium eine Institution die Bühne verlässt, zeichnete sich an diesem Abend mehrfach ab. Chorsänger Paul-Anton Göring betonte, wieviel Herzblut Klaus Nürnberger in seiner 20-jährigen Zeit am Albertus als Musiker und Chorleiter eingebracht habe. Er lobte dessen Geduld, seinen Humor und die Fähigkeit zu motivieren. Zum Dank dirigierte Göring das von ihm komponierte Stück „Immer wieder donnerstags“, welches die Vorfreude der Chorsänger auf ihre wöchentliche Probe mit Nürnberger zum Ausdruck brachte. Nicht nur für die Sängerinnen und Sänger war dies ein emotionaler Moment, sichtlich gerührt nahm auch Nürnberger die Hommage entgegen.

Viel Beifall erhielt der Albertus-Chor Al Cantus unter der Leitung von Klaus Nürnberger. Foto: René Brugger

Auszüge aus den „Peer-Gynt-Suiten“ von Edvard Grieg präsentierten die über 50 Musikerinnen und Musiker des Großen Orchesters unter der Leitung von Thomas Rausch. Neben der bekannten „Morgenstimmung“ bekam vor allem der Satz „In der Halle des Bergkönigs“ am meisten Applaus.

Beim großen Finale traten die Chöre und das Orchester gemeinsam auf. Es folgte lang anhaltender Applaus im Dillinger Stadtsaal. Foto: René Brugger

Zum Abschluss traten die Chöre und das Orchester gemeinsam auf die Bühne. Der ganze Enthusiasmus aller gipfelte in einem Medley aus „The Lion King“. Großer, begeisterter Applaus folgte für die zahlreichen Vollblutmusikerinnen und -musiker. Christine Eisenbart aus Zöschingen, die mit ihrem Mann Thomas und ihren beiden Töchtern Katharina und Theresa mit dabei war, brachte es auf den Punkt: „Ein dickes Lob für die Leistung aller Schüler und das Engagement der Lehrkräfte! Die emotionale Stimmung hat mich sehr berührt.“