Lauinger Taekwondoin holten bereits 30 bayerische Titel

Es sind die Tage des Taekwondo im Landkreis Dillingen. Nach der Kampfsport-Gala zugunsten der Kartei der Not in Dillingen feiern jetzt die Lauinger Taekwondoin ihr 30-jähriges Bestehen. Das erste Training unter Joachim Veh, damals 4. Dan, fand Mitte Januar 1995 statt. Der Lauinger kann sich noch gut an die „Handvoll“ Schüler erinnern, die an den ersten Trainingseinheiten teilnahmen.

Bereits 1995 wurde Joachim Veh zum Vorsitzenden gewählt

Einige davon sind heute noch aktiv. Kurz darauf bei der Mitgliederversammlung des TV Lauingen wurde Veh zum Abteilungsleiter gewählt und leitet diese Sparte bis heute. Weit mehr als die Hälfte aller etwa 80 Aktiven sind Kinder und Jugendliche. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben mehr als 20 Lauinger die Schwarzgurt-Prüfung bestanden.

Icon Vergrößern Großmeister Joachim Veh hat inzwischen den 8. Dan errungen. Foto: TV Lauingen, Taekwondo Icon Schließen Schließen Großmeister Joachim Veh hat inzwischen den 8. Dan errungen. Foto: TV Lauingen, Taekwondo

Joachim Veh sagt: „Der Zusammenhalt in meiner Abteilung ist vorbildlich. Meine Trainer und Stellvertreter lassen mich zuversichtlich nach vorn blicken.“ Im kommenden Jahr wird Veh ein halbes Jahrhundert in der Kampfkunst aktiv sein. Große Unterstützung fand und findet der 65-Jährige jederzeit im TVL selbst. Schon nach kurzer Zeit als Abteilungsleiter wurde er dann auch in den Vorstand des Gesamtvereins gewählt.

Die Trainingszeiten Montag: 17.30 bis 18.30 Uhr Kinder, 18.30 bis 20 Uhr Erwachsene. Mittwoch: Fortgeschrittene. Donnerstag: 17 bis 18 Uhr Kinder, 18 bis 18.30 Uhr Erwachsene. Abteilungs-Leitung: Joachim Veh; Stellvertreter: Sandra Föll, Anja Hoser, Werner Kraus.

Die Lauinger um Großmeister Joachim Veh sammelten in der Vergangenheit etwa 30 bayerische Titel im traditionellen Taekwondo. Joachim Veh (inzwischen 8. Dan) selbst wurde in den Jahren von 1985 bis 1995 neunmal Bayerischer Meister und zweimal Deutscher Meister.

Es gibt Vorführungen und eine „Zeitreise“ in Film und Bild

Gefeiert wird nun am Samstag, 19. Juli, in der Lauinger TVL-Halle und drumherum im „Paradies“. Für Besucher und Besucherinnen gibt es Kaffee und Kuchen sowie Grillspezialitäten und Getränke aller Art. Start ist um 14 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Für Kurzweil sorgen das Eltern-Kind-Training um 15 Uhr und die Vorführung der „Großen“ gegen 16 Uhr. Desweiteren wird eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut.

Icon Vergrößern Etwa 80 Aktive sind in der Taekwondo-Abteilung des TV Lauingen vereint. Foto: TV Lauingen, Taekwondo Icon Schließen Schließen Etwa 80 Aktive sind in der Taekwondo-Abteilung des TV Lauingen vereint. Foto: TV Lauingen, Taekwondo

In der TV-Halle selbst erwartet die Besucher eine „Zeitreise“ durch 30 Jahre Taekwondo im TVL in Film und Bild. (AZ)