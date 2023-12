Lauinger City-Weihnacht lockt Besucher in Scharen an

Vom Ambiente her zählt der Lauinger Weihnachtsmarkt zweifelsohne zu den schönsten in der Region.

Und angesichts des Winterzaubers am Wochenend war die Kulisse rund um das Rathaus und den Schimmelturm in diesem Jahr noch eindrucksvoller.

So lockte die Lauinger City-Weihnacht, die von der Stadt in Kooperation mit der Wirtschaftsinitiative sowie zahlreichen Vereinen, Institutionen und Gewerbetreibenden organisiert wurde, Scharen von Menschen in die Innenstadt. Schneeballschlacht, kulinarische Köstlichkeiten, Glühwein, Geschenke und ein Nikolaus, der die Kinder beschenkte und auch für ein Selfie bereitstand, beim Weihnachtsmarkt war viel geboten. So zeigte sich der Lauinger Marktplatz am Wochenende als stimmiger Treffpunkt für viele Menschen. Fotos: Harald Paul