Fahrerflucht: Unfall zwischen Lauterbach und Mertingen

Ein entgegenkommendes Auto streift am Dienstagmorgen zwischen Lauterbach und Mertingen den Spiegel eines 31-jährigen Opel-Fahrers. Zeugen gesucht.

Zwischen Lauterbach und Mertingen ist es am Dienstagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Laut Polizei ereignete sich gegen 5:30 Uhr auf der Staatsstraße 2027 ein Zusammenstoß. Ein 31-jähriger Opel-Fahrer war auf der Staatsstraße in Richtung Mertingen unterwegs. Ein bisher unbekannter entgegenkommender Autofahrer geriet zu weit in Richtung anderer Fahrbahn und streifte den Außenspiegel des Opels.

Unfall bei Lauterbach: Schaden von 300 Euro, Verursacher begeht Fahrerflucht

Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort und beging Fahrerflucht. Am Opel entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 300 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/9951-0. (AZ)