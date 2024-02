Schraube im Reifen gefunden: Wer hat ein Auto in Lauterbach beschädigt?

Schon zum dritten Mal hat ein Unbekannter Schrauben in die Reifen einer29-Jährigen aus Lauterbach gedreht. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat in Lauterbach eine Schraube in einen Autoreifen gedreht. Wie die Polizei mitteilt, stellte eine 29-jährige Frau die Schraube im linken hinteren Reifen ihres Pkw fest, welchen sie im Zeitraum von Samstag auf Sonntag in der Schulstraße stehen hatte. Nachdem es sich laut der Geschädigten mittlerweile um den dritten Vorfall diese Art handelt, geht sie nun von einer mutwilligen Beschädigung durch einen unbekannten Täter aus. Die Wertinger Polizei nahm Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf und nimmt in diesem Fall Zeugenhinweise unter 08272/99510 an. (AZ)