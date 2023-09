Stofferl Well strawanzt in Lauterbach

Die Well-Brüder eröffnen „40 Jahre Kleinkunstbühne Lauterbach“. Sie haben eine besondere Verbindung zu dem Ort.

40 Jahre Kleinkunstbühne Lauterbach bedeutet über 400 Veranstaltungen mit an die 60.000 Besucherinnen und Besuchern – eine stolze Zahl für die Brettl-Macher, die bereits in der zweiten Generation Monat für Monat Kabarett- oder Musikveranstaltungen stemmen. Nun eröffnen am Samstag, 23. September, um 20 Uhr die Well-Brüder in der Turnhalle Lauterbach das Jubiläumsjahr „40 Jahre Kleinkunstbühne Lauterbach“.

Die Well-Brüder besingen Bayern und den Rest der Welt

Dahinter steckt Absicht, denn die Brüder Stofferl, Hans und Michael Well waren vor 40 Jahren als junge Burschen Geburtshelfer der Lauterbacher Bühne. Nach dem Abgang von Hans Well, der mit seinen Kindern, den Wellbappn, die Kabarettszene in den vergangenen Jahren neu Impulse gab, sprang Bruder Karli ein, und so touren die Well-Brüder Stofferl, Michael und Karl nahtlos durch Bayern und angrenzende Länder.

Karten für die Veranstaltung in Lauterbach gibt es im Vorverkauf

Die drei besingen Bayern und den Rest der Welt. Sie laden ein zu einem Ausflug der Absurditäten der Alpenregion zwischen Skilift, Alpinismo Tropical, Heimatverbrechen, Scheinheiligkeit und Betonisierung. Da trifft ein virtuos bespieltes Feuerwehrhaus auf bairischen Rap, herzergreifender Jodler auf rustikal-brachialen Tanz und das in bewährter Tradition der Biermösl Blosn mit vertrauten musikalischen Klängen und satirisch-scharfen Texten im heimatlichen Dialekt. Ihre Lieder richten sich gegen Stumpfsinn und Populismus, gegen Heimattümelei und politische Schaumschlägerei. Und wenn Stofferl zur Trompete greift oder die Harfe streichelt, dann ist Weltmusik pur zu hören. Und bei aller beißender Ironie und Satire sitzt ihnen der Schalk im Nacken und das Publikum bekommt einen Augen- und Ohrenschmaus serviert, den es so schnell nicht vergessen wird.

