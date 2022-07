Leukämie mit fünf Jahren: Nach 778 Tagen hat Lenni seine Therapie überstanden

Plus Lenni aus Gundelfingen bekommt jung die Diagnose Leukämie. Nach mehr als zwei Jahren hat er die Chemotherapie überstanden. Seine Familie plant nun etwas Besonderes.

Das Leben von "Lenni" und seiner Familie aus Gundelfingen hat sich vor mehr als zwei Jahren komplett verändert. Am 31. März diagnostizieren die Ärztinnen und Ärzte bei dem damals fünfjährigen Lennart Leukämie. Ein Moment, an den sich seine Mama Franzisca noch genau erinnert. "Es war ein riesiger Schock." Es folgte eine Zeit voller Chemotherapie, Krankenhausaufenthalten und Angst um Lennis Leben.