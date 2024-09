Lidl schadet seinem Image in Dillingen

Lidl wird am Donnerstag eine moderne Filiale im Dillinger Norden eröffnen. Die Vorfreude ist in der Stadt allerdings aus nachvollziehbaren Gründen getrübt. Als der Konzern im Dillinger Rathaus seine Pläne für den Neubau im Gewerbegebiet Siemensstraße präsentierte, gab er das Versprechen ab, den bestehenden Einkaufsmarkt am Kasernplatz weiterzuführen. Viele Dillinger und Dillingerinnen, die unterhalb des Stadtbergs wohnen, nutzen diese Lidl-Filiale gerne für ihre Einkäufe. Unter ihnen sind auch viele Senioren und Seniorinnen, deren Mobilität eingeschränkt ist.

Berthold Veh Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis