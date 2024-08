Lidl-Neubau: Stadt Dillingen ist „maßlos enttäuscht“

Zentral und in Innenstadtlage findet man inzwischen kaum noch Supermärkte. Viele große Warenhäuser sind an Stadt- und Ortsrändern präsent, dort jedoch oft geballt und zusammen mit Drogerie- und Getränkemärkten. Etwas außerhalb, aber dennoch von vielen am Standort geschätzt, war der Lidl am Dillinger Kasernplatz. Das Unternehmen hat allerdings einen neuen Standort in Hausen aufgebaut und versprach der Stadt, beide Filialen in Dillingen aufrechtzuerhalten. Doch nun wird klar, dass daraus nichts wird.

