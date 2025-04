Lions-Benefizkonzert in Dillingen: Musikgenuss hoch vier

Man kann den Lions-Club Dillingen zu dieser Veranstaltung nur beglückwünschen: 170 musizierende junge Künstlerinnen und Künstler, ein voller Stadtsaal und am Ende eine 8000-Euro-Spende für die Musikförderung an den teilnehmenden Schulen können sich sehen lassen. Zum dritten Mal organisierte der Lions-Club, derzeit unter Präsidentin Daniela von Hauch, das Benefizkonzert in Dillingen. Die Bläserensembles der vier Gymnasien des Landkreises – in Wertingen noch zwei weiterer Schulen – gestalteten den Abend mit einer tollen Auswahl von Stücken. Große Momente der Musikgeschichte, Musicalsongs, Pop, Reggae, Swing und Jazz, konzertante Stücke und Broadway-Songs sorgten für einen kurzweiligen Abend, der „einfach mega“ war, wie Daniela von Hauch treffend konstatierte.

