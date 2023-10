Die Landtagswahl 2023 in der Region Dillingen im Live-Blog

Der Landkreis Dillingen gehört bei der Landtagswahl 2023 zum Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen. Aktuelle News zur Wahl finden Sie hier im Live-Blog.

Mehr als neun Millionen Menschen in Bayern sind berechtigt, am Sonntag, 8. Oktober 2023, ein neuen Landtag zu wählen. Damit entscheiden die Wählerinnen und Wähler indirekt auch, wer den Freistaat in den kommenden fünf Jahren regiert. Stärkste Kraft in Bayern ist traditionell die CSU – auch wenn sie bei der letzten Wahl im Jahr 2018 die absolute Mehrheit verlor. Spannend dürfte in diesem Jahr vor allem das Ringen um Platz zwei werden, gute Chancen haben neben dem aktuellen Koalitionspartner Freie Wähler auch die Grünen sowie die AfD.

Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen: Welche Parteien schaffen es bei der Bayern-Wahl 2023 ins Parlament?

Zur Wahl stehen im Freistaat insgesamt 15 Parteien, bislang im Landtag vertreten sind sechs von ihnen: CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD und FDP. Allerdings treten nicht alle 15 Parteien auch in jedem der sieben Wahlkreise an, welche den Regierungsbezirken entsprechen. Die größte Auswahl haben die Wählerinnen und Wähler in Oberbayern mit allen 15, in Schwaben stehen 13 Parteien auf dem Wahlzettel.

Landtagswahl in Bayern: Rekordhoch bei der Briefwahl erwartet

Wenn die Wahllokale am Sonntag um 8 Uhr in ganz Bayern öffnen, haben viele Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme bereits abgeben: Schon Ende September ergab eine Umfrage der dpa, dass sich diesmal ein Rekord bei der Briefwahl abzeichnet. Wer seine Stimme jedoch klassisch im Wahllokal abgeben möchte, hat bis zu deren Schließung um 18 Uhr Zeit. Gleichzeitig werden dann erste Prognosen veröffentlicht, die auf der Nachwahlbefragung basieren. Mit ersten Hochrechungen ist am frühen Abend zu rechen. Ein vorläufiges Ergebnis der Wahl ist am späten Abend bzw. in der Nacht zu erwarten. Das amtliche Endergebnis wird jedoch erst Ende Oktober veröffentlicht. Ergebnisse aus dem Wahlkreis Schwaben finden Sie hier bei uns, Ergebnisse aus dem Wahlkreis Oberbayern hier. (ida)