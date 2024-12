Schlusslicht Holzheim schlägt den Spitzenreiter Schretzheim

Eine böse Überraschung gab es für die Schretzheimer Luftgewehr-Schützen zum Vorrundenabschluss gegen Tabellenschlusslicht Holzheim. Von der Papierform her hätte das Match des Gauliga-Spitzenreiters Schretzheim gegen das noch sieglose Schlusslicht Holzheim eindeutiger nicht sein können. Dennoch konnten die Gäste aus dem Aschberg die zwei Punkte knapp mit 1461:1458 Ringen entführen und bescherten den Gastgebern damit eine „böse Überraschung“.

Mit einer Ausnahme konnten die Schützen ihr Leistungsvermögen nicht abrufen

Grund hierfür war, dass mit Ausnahme von Stefan Langenmeir (374 Ringe) die weiteren Schützen ihr normales Leistungsvermögen nicht abrufen konnten. Sowohl Gerhard Graf (366.), Florian Hitzler (360.) als auch Mehmet Kursuncu (358) bleiben deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Schretzheimer bleiben aber trotz der Niederlage auf Platz eins der Tabelle.

Auch die dritte Mannschaft Schretzheims steht an der Spitze der Tabelle

Dort steht auch die dritte Mannschaft in der C-Klasse nach dem 1366:1445-Auswärtserfolg in Deisenhofen. Dabei zeigten sich sowohl Benedikt Hufnagel als auch Susanne Wurm mit jeweils 383 Ringen besonders „schussfest“. Aber auch Johannes Mayer (364) und Johanna Hufnagel wussten zu gefallen. Auch das erste Auflageteam kommt in der Bezirksoberliga immer besser in Schwung. Mit dem knappen 947,8:946,3-Ringeerfolg über Offingen bleibt das Trio um Mannschaftsführer Georg Weger erster Verfolger von Spitzenreiter Wittislingen. (shv)