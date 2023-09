Lussem-Ausstellung: "Da ist Musik drin"

Viele Kunstinteressierte sind am Sonntag zur Eröffnung der Ausstellung des Dillinger Malers Rolf Lussem in die Stadtgalerie gekommen. Reinhard Fritz stellte bei der Vernissage die Bedeutung der konkreten Kunst vor, der sich Lussem seit bald einem halben Jahrhundert verpflichtet fühlt. "Wenn ich meinen ersten Eindruck der Bilder von Rolf Lussem beschreiben sollte, würde ich sagen, da ist Musik drin", merkte Künstler Reinhard Fritz an. Die geometrischen Formenkonstrukte (Dreiecke, Quadrate, Kreise, Linien) sprächen den Verstand an, die tiefgreifende Wirkung der Farben binde die Betrachter gefühlsmäßig ein. Das Foto bei der Vernissage zeigt (von links) Reinhard Fritz, Jutta Lussem-Spanel, Rolf Lussem und Oberbürgermeister Frank Kunz. Für die schöne musikalische Umrahmung sorgten Alexandra Fink (Piano) und Marie-Sophie Schweizer (Saxofon). Zu sehen sind die faszinierenden Gemälde und Zeichnungen bis zum 29. Oktober, jeweils an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung. Text: bv/ Foto: Jan Koenen, Stadt Dillingen