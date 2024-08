Anhänger kippt bei Lutzingen: Mehrere Tonnen Erde landen auf Straße

Ein voll beladenes Traktor-Anhänger-Gespann ist bei Lutzingen mit den Reifen des Anhängers in den abschüssigen Seitenstreifen geraten. Der Anhänger geriet der Polizei zufolge dabei in Seitenlage und kippte um. Die komplette Ladung – mehrere Tonnen Erde – verteilte sich auf der Fahrbahn der DLG 25.

Anhänger-Traktor-Gespann kippt bei Lutzingen um

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagmorgen gegen 7 Uhr. Bekannte des Lohnunternehmens räumten mittels schnell organisierter Bagger die Fahrbahn wieder frei und der Kreisbauhof reinigte die Straße. Der Anhänger konnte dank der Unterstützung der Bekannten ebenfalls wieder aufgerichtet werden. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. (AZ)