Autos prallen im Kreis Dillingen gegen umgestürzte Bäume

Zwei Unfälle haben sich am Dienstagabend ereignet. Sowohl in Lutzingen als auch in Bächingen prallten Autos gegen umgestürzte Bäume.

Starke Sturmböen sind am Dienstagabend durch den Landkreis Dillingen gezogen. Dabei wurde ein Baum entwurzelt, der auf an der Staatsstraße 2212 bei Lutzingen stand. Wie die Dillinger Polizei mitteilte, erkannte ein 49-jähriger Autofahrer zu spät, dass die Baumkrone in die Fahrbahn ragte und prallte mit seinem Pkw dagegen. Dadurch entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Die Feuerwehr zog den Baum von der Straße und reinigte die Fahrbahn. Auto prallt gegen Baum: 15.000 Euro Schaden Um 18.30 Uhr prallte dann ein 64-Jähriger mit seinem Auto gegen einen umgestürzten Baum. Der lag auf der Kreisstraße 34 zwischen Bächingen und Emmausheim. Der Mann wurde leicht verletzt ins Dillinger Krankenhaus gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit rund 20 Kräften im Einsatz, um die Unfallstelle zu räumen. (pol) Lesen Sie dazu auch Gundelfingen 16-jähriger Autofahrer flieht in Gundelfingen vor der Polizei

