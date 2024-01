Lutzingen

Bei dieser Lutzingerin bekommen Streunerkatzen Hilfe

Plus Sabine Ehlers ist die Vorsitzende des Lutzinger Vereins "Lutzis Fellnasen". Sie kümmert sich um unzählige heimatlose Tiere – mit dem Ziel: die Katzenpopulation stoppen.

Was mit einem kleinen Kater vor mehr als zehn Jahren begann, ist heute ein Großprojekt, das Sabine Ehlers jeden Tag beschäftigt und fordert. Und auch an ihre Grenzen bringt - zeitlich und finanziell. Trotzdem, das betont die Lutzingerin: "Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich bin da hineingerutscht und jetzt leben aktuell 20 Katzen bei mir", sagt sie lachend. Nicht etwa, weil die 57-Jährige dies unbedingt wollte. Sie möchte die Tiere retten, kümmert sich um sie. Dabei liegt das Hauptziel vor allem auf der Kastration. "Die Katzenpopulation muss dringend zurückgehen. Es ist ganz, ganz traurig, dass sich die Tiere unkontrolliert vermehren. Dann will sie keiner haben und sie müssen sich selbst durchschlagen. Das muss aufhören", sagt sie. Deshalb hat sie im April 2023 einen Verein gegründet. So richtig publik ist der aber bisher nicht. Ein Grund, warum Sabine Ehlers von Lutzingens Bürgermeister Christian Weber am Montagabend zur Gemeinderatssitzung eingeladen wurde. "Wir möchten uns und unser Ansinnen vorstellen", erzählt sie. Und gleichzeitig hat sie die Hoffnung, dass der Verein "Lutzis Fellnasen" noch mehr Unterstützer gewinnt.

Auf einem Hof in Lutzingen

Es war im Herbst 2011. Die Lutzingerin ist von einem Urlaub nach Hause gekommen. Auf ihrem Hof saß ein kleiner Kater, der von einem größeren getriezt wurde. Dann war es um sie geschehen. Sie erzählt es so: "Ich wollte eigentlich nie Tiere haben. Aber so fing es an." Sie hat den kleinen Kämpfer aufgenommen, eine Futterstelle bei sich eingerichtet und plötzlich sind immer mehr Katzen gekommen. Seitdem füttert sie die Streunertiere, fängt sie und lässt sie kastrieren - lange Zeit komplett auf eigene Kosten. Der frühere Höchstädter Tierarzt sei ihr dabei immer etwas entgegenkommen, gelegentlich bekomme sie Spenden und Hilfe von größeren Vereinigungen. Seit 2011 hat Sabine Ehlers 63 Katzen kastrieren lassen. Und die Arbeit wird nicht weniger, der Zeitaufwand sei enorm. "Ich bin Vollzeit berufstätig. Es kommen immer wieder neue Tiere hinzu", sagt sie. Mehr gehe nicht mehr, mehr Budget sei nicht mehr da.

