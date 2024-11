Bürgerversammlung in Lutzingen: Von Grabgebühren bis Glasfaserausbau

Der fast zweistündige Vortrag zur Entwicklung der Gemeinde Lutzingen von Bürgermeister Christian Weber bei der Bürgerversammlung gab für die Versammlungsbesucher beinahe keinen Anlass mehr, Fragen an den Bürgermeister zu stellen. Lediglich zwei Wortmeldungen von den rund 50 Besuchern gibt es an diesem Abend in der Goldbergalm zu hören. Die Frage nach der Grablaufzeit stand im Raum und es gab eine Anregung, dass doch die Reinigung der Straßeneinlaufschächte in Zukunft durch Gemeindearbeiter erfolgen sollte. Weber informierte, dass die Laufzeit für Gräber 25 Jahre betrage und in der Urnenwand 15 Jahre. Die Verlängerung betrage für beide jeweils fünf Jahre.

Horst von Weitershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerversammlung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lutzingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis