Lutzingen

16:21 Uhr

Der Glasfaser-Ausbau ist der Schwerpunkt im Lutzinger Haushalt

Der Glasfaserausbau läuft in Lutzingen und Unterliezheim. Für schnelles Internet sind 1,1 Millionen Euro im Haushalt der Gemeinde vorgesehen.

Plus 1,1 Millionen Euro werden in diesem Jahr für schnelles Internet ausgegeben. Und: Jedes Kind der Gemeinde erhält einen Kita-Platz.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Die Haushaltsberatung und Erlass der Haushaltssatzung für das laufende Jahr standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lutzingen. Bürgermeister Christian Weber teilte auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass der Gesamthaushalt der Gemeinde etwa fünf Millionen Euro beträgt, rund eine Million Euro mehr als im Jahr 2022.

Die Gemeinde Lutzingen muss keine Schulden machen

Trotz der erheblichen gemeindlichen Ausgaben und Investitionen benötigte die Kommune mit ihren beiden Ortsteilen Lutzingen und Unterliezheim im laufenden Haushaltsjahr keine Kreditaufnahme, erläutert Weber. "Wir können alles aus unseren Rücklagen und dem Haushaltsüberschuss aus dem Vorjahr finanzieren", betont der Bürgermeister. So steht neben vielen anderen Ausgaben der Glasfaserausbau in beiden Ortsteilen mit einem Gesamtvolumen von über 1,1 Millionen Euro an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen