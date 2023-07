DKMS beim Spiel ohne Grenzen

27 junge Leute lassen sich in Lutzingen typisieren.

"Ich habe mich an meiner Schule bei der DKMS aufnehmen lassen, wir waren beim Aufruf für Ida in Höchstädt", erklärten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Spiel ohne Grenzen in Lutzingen. Die meisten der Besucher waren am vergangenen Wochenende schon typisiert. Laut einer Pressemitteilung der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) nahmen dennoch 27 junge Leute die Gelegenheit zur Typisierung wahr und tragen nun weiter, wie wichtig hier jeder und jede Einzelne ist. Die DKMS war am Wochenende auch beim Wisdom-Tooth-Festival im Bissinger Ortsteil Hochstein vor Ort. Interessierte können sich jederzeit noch auf dem Postweg oder bei anderen Aufrufen als potenzielle Lebensspenderinnen und -spender registrieren lassen. "Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein" schallt es vor der Siegerehrung am Sonntag durch das Festzelt. Die Organisatoren aus Lutzingen freuen sich, dass der Aufruf so positiv angenommen wurde. (AZ)