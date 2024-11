Einblicke in die Lutzinger Finanzwelt

Als sich der rote Vorhang zur Premierenvorstellung der diesjährigen Theatersaison in Lutzingen öffnet, präsentiert das Bühnenbild nicht die gewohnte Stube eines Bauerntheaters, sondern den Büro- und Schalterraum einer ländlichen Bankfiliale. Dort sitzen mit Melanie Gschwind und Betty Klein zwei Bankangestellte, die sich in ihrem Arbeitsumfeld recht gemütlich eingerichtet haben. Doch dies scheint auch seine Richtigkeit zu haben, haben sich die Lutzinger Theaterspieler für ihr diesjähriges Wirtshaustheater doch die Komödie in drei Akten „Hände hoch, wir sch(l)ießen“ von Regina Harlander vorgenommen, um ihr Publikum mit einer rasanten Parodie auf das Bankenwesen im ländlichen Raum zu erfreuen.

Horst von Weitershausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Finanzwelt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Premierenvorstellung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis